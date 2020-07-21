IMF：美元主導地位左右新興市場經濟復甦

國際貨幣基金組織(IMF)的研究顯示，美元匯率將是全球經濟從疫情中復甦的關鍵角色，美元在國際貿易和金融體系扮演的主導性角色，代表新興市場在疫情期間的貶值，無法像過去那樣有效吸收衝擊。

外媒報道，IMF在名為「主導貨幣和外部調整」的研究中，闡述美元主導性地位如何可能加重疫情對全球經濟的衝擊。疫情爆發之後，新興市場貨幣對美元雖然大幅走弱，讓這些市場的投資者期待能因此提振出口競爭力，進而支持本土經濟。但IMF的研究發現，新興市場貨幣貶值帶來的助益，也就是吸收衝擊的能力，卻不如以往有效，因為美元仍是貿易和融資最關鍵的貨幣。

由於出口大多以美元計價，需求並未隨着本國幣貶值而上升。全球23%以美元開票，這還沒算進幾乎都是用美元計價的大宗商品市場。

正因為國際貿易對美元「不成比例」的高度依賴，美元匯價成為驅動全球經濟增長的關鍵力量。當美元升值，美國以外國家支付的進口帳單變昂貴，削弱了這些地方的內需，進而影響國內的經濟活動。

IMF首席經濟學家Gita Gopinath和資深經濟學家Gustavo Adler在內學者在報告中表示，美元在貿易和金融的主導地位，很可能強化新冠肺炎疫情危機的影響。

今年3月股市暴跌期間，全球湧向美元融資，讓美元匯率急遽攀升，最終迫使美國聯儲局攜手數十個國家推出緊急換匯額度。但5底至今，美元一直回軟、聯儲局換匯機制需求也減少。巴西貨幣雷亞爾兌美元今年以來貶值1/3，墨西哥披索兌美元也貶值20%。

由於旅遊業等對本國貨幣最敏感的產業，依在飽受疫情影響，也加深這方面的憂慮。

IMF指出，新冠肺炎疫情危機持續不斷，美元主導地位意味着新興市場和發展中國家貨幣已經發生的貶值。儘管金融市場回升，對經濟復甦的看法也轉趨樂觀，但美元匯率一旦再度飆升，隨時可能再次拖累經濟活動。尤其稍一不小心，疫情若是復燃，尋求避險的投資者就可能讓美元再度轉強，導致最近全球貿易和經濟活動加速下滑。美元強勢將對全球經濟造成萎縮效應。

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