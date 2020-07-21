未來誰主宰全球經濟？可能係非洲人　因為...

外國傳媒報道，雖然近年發達國家生育率愈來愈低，但世界仍有許多國家的人不斷生育，根據最新預測指出，未來50年內全球人口仍會繼續增長，到2064年，全球人口可能達到97億，然後才開始下滑，到本世紀末將降至約88億。不過，人口分布會大變，包括日本、泰國、意大利和西班牙等約23國人口將減少50%以上，屆時有一半是非洲人。

華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所推測，到2100年，全球195個國家中，有183個將不能維持現有人口所需的生育率，即每名婦女生育2.1個嬰孩。人口減少最快的地區將是亞洲、東歐和中歐。

其中，日本人口將從2017年約1.28億減至2100年的6,000萬；泰國從7,100萬減至3,500萬；西班牙從4,600萬減至2,300萬；意大利從6,100萬減至3,100萬；葡萄牙從1,100萬減至只剩500萬；南韓從5,300萬減至2,700萬。

到了本世紀末，預計包括中國等34個國家人口將減少多達50%。不過，撒哈拉以南非洲的人口可能會增加2倍，從2017年的10.3億，到2100年料增至30.7億，北非和中東的人口也會增長。

報告亦指出，隨着生育能力下降和預期壽命增加，全球年齡結構亦會發生重大變化，到2100年，全球65歲以上的人口料達23.7億，而20歲以下則僅17億。全球80歲以上人數可能會增加6倍，從1.41億增至8.66億。同時，預計5歲以下兒童的數量將下降40%以上，從2017年的6.81億降至2100年的4.01億。

報告提到，包括印度和中國等勞動年齡人口急降，將損害經濟增長，導致全球力量轉移。

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