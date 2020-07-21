股神真的是蠢材？華爾街知名博客：佢願意畀人笑一陣

外國傳媒報道，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡市值今年以來累失達900億美元，在美國所有上市公司當中，表現「倒數第五」，僅勝摩根大通、富國銀行、美國銀行，以及埃克森美孚。

首5大贏家則是亞馬遜、蘋果公司、微軟、特斯拉，以及Google母公司Alphabet。

事實上，巴郡股價今年以來累跌逾16%。「股神」沽清航空股及坐擁1,370億美元現金而不成為，一直備受批評，甚至被嘲諷是「蠢材」，最近才出手以100億美元投資Dominion Energy天然氣。

「股神」在疫情下保守，令部分華爾街人士戲稱「股神是蠢材」。就此，美國金融圈知名博客Farnam Street博主Shane Parrish周一(20日)認為，「股神」願意讓人一時以為他很蠢，以獲得最佳的長期投資效果。

Parrish來頭不小，連「鱷王」達利奧及著名對沖基金大鱷、Third Point創辦人Dan Loeb也是其「粉絲」。

Parrish認為，由於未來變得愈來愈不確定，「股神」正在為未來最廣泛的可能做準備。「當無法在一定程度上理解(疫情走向與經濟趨勢)時，我們就會在場邊觀望，直到理解為止。」

事實上，「股神」並非毫無作為，巴郡仍持有大量蘋果公司股票，佔其投資組合40%，並為蘋果公司第二大股東，單靠該股已進帳400億美元(約3,120億港元)。

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