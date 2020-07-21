亞馬遜、Apple有多大？全部韓企市值加埋都未夠

外國傳媒報道，南韓雖然是全球科技與電子產業的供應鏈核心之一，但即使所有南韓上市企業市值加起來，也追不上蘋果公司、微軟或亞馬遜這些美國巨企。

根據彭博資料，在南韓證交所上市的所有韓企總市值截至上周五(17日)約1.4萬億美元。相比之下，單是蘋果公司市值就達1.7萬億美元，微軟與亞馬遜的市值亦分別約1.5萬億美元。

要數南韓最大科技企業，是三星電子市值達2,690億美元，惟僅相當於比蘋果公司市值的1/6左右。三星身為記憶體晶片這類低利潤產品的供應商，同時作為全球最大手機和消費者電子產品的最大製造商之一，去年收入不及蘋果公司的1/3。

不過，疫情帶動一些南韓網絡和遊戲股今年以來股價大漲，表現優於南韓指標Kospi指數，例如通訊App營運者Kakao股價今年以來漲逾倍；擁有永恆紀元、三國BLADE等電玩遊戲的NCSoft股價勁升約60%。

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