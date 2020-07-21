市場機制為何失效？伯南克及耶倫促聯儲局嚴查3月冧市原因

外國傳媒報道，美國聯儲局兩位前主席伯南克(Ben Bernanke)及耶倫(Janet Yellen)周一(20日)表示，當局必須找出市場3月份崩盤的原因，並把矛頭指向「避險基金」。

伯南克及耶倫兩人在一篇學術文章中指出，疫情爆發初期，市場瀰漫着不確定性，促使避險基金大舉拋售長期證券，使市場功能崩潰，也迫使聯儲局採取行動。隨着聯儲局持續買債，其資產負債表規模已升穿7萬億美元，幾乎是今年初規模的兩倍。

他們兩人寫道：「雖然主要市場的風險與流動性溢價已近恢復正常水平，但疫情爆發前就已存在的做市機制為何無法順利運作，聯儲局及財政部必定要找出原因。」

他們又敦促聯儲局需提供更多刺激措施，直言限制銀行暫停派發股息和執行股份回購，可能不足以確保市場穩定。「基於在全球金融危機中的經驗，我們認為聯儲局可能會需要進一步擴大刺激措施。儘管銀行目前依然強健，但這場疫情可能會嚴重損害經濟，以致信貸虧損迅速增加。為了成功帶動經濟復甦，銀行體系必須保持強壯且有能力繼續放貸。」

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