港版納指：花旗料搶「正版納指」風頭 利好港交所及科技股
2020年07月21日 14:34
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恒生指數公司於下周一(27日)推出恒生科技指數，追蹤30家在港上市的科技企業。外資大行花旗認為，此指數提升市場對相關科技的投資興趣，並搶走美股納指一些關注度。同時，相關指數的產品發行，預料香港交易所(00388)成交額因而增加。另亦吸引更多優質的中資科企來港上市，對港交所及本港上市的科技股均有正面影響。
該行指，新指數涵蓋在港上市高科技板塊企業，包括互聯網、金融科技、雲端、電子商務和數碼業務，其中許多被中國政府定義為「新基建」行業，以刺激當地經濟增長。該行根據過往數據，估算恒生科技指數在2019年和今年上半年的回報率，分別錄36.2%和35.3%。
花旗指，科技股在香港股市的重要性日益提高，在港交所主板上市的公司從2017年底的137家，今年上半年增至163家。而該指數則可在滿足投資者對科技板塊日益增長的興趣，亦有助於未來推出與指數掛鉤的產品，包括基金和衍生產品。
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