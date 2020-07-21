港版納指：花旗料搶「正版納指」風頭　利好港交所及科技股

該行指，新指數涵蓋在港上市高科技板塊企業，包括互聯網、金融科技、雲端、電子商務和數碼業務，其中許多被中國政府定義為「新基建」行業，以刺激當地經濟增長。該行根據過往數據，估算恒生科技指數在2019年和今年上半年的回報率，分別錄36.2%和35.3%。

花旗指，科技股在香港股市的重要性日益提高，在港交所主板上市的公司從2017年底的137家，今年上半年增至163家。而該指數則可在滿足投資者對科技板塊日益增長的興趣，亦有助於未來推出與指數掛鉤的產品，包括基金和衍生產品。

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