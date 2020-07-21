歐股三大指數向好 瑞銀績後升約2%

歐盟領導人同意發行7,500億歐元(約6.6萬億港元)復甦基金，以協助成員國應對疫情對經濟的衝擊。歐股早段向好，當中英股升0.39%；德股升1.51%；法股升1.05%。

瑞銀集團同意向美國證券交易委員會支付超過1,000萬美元．以了結旗下瑞銀金融服務公司有關其在某些市政債券發行中規避給予散戶投資者的優先認購權的指控。另外，該行第二季純利按年下跌11%，至12.3億美元；股價早段升約2%。

瑞典富豪汽車(Volvo)上半年錄得經營虧損，惟公司料下半年需求將會恢復，又指中國市場有強勁反彈，公司股價跌0.31%。

瑞士藥廠諾華(Novartis)第二季淨收入按年跌4%至19億美元，並下調全年銷售預測，股價跌近1%。

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