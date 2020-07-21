駿隆：疫情動搖市場　6月MPF高風險資產淨流出近32億

駿隆集團執行董事王玉麟指，疫情令環球市場充滿不穩定性，縱然6月強積金市場做好並錄人均正回報，成員投資仍傾向避險方向。6月高風險資產錄得近32億港元淨流出，當中包括表現最好的大中華、香港及亞洲股票基金；低風險資產則按月升近九成。

不過，受惠各國政府積極救市，帶動強積金投資回報反彈，6月總資產上升400億，當中九成為扣除收費後的投資回報。截至6月30日，香港強積金總資產錄得9,680億港元。

駿隆預料，下半年市況將會持續波動，惟市民需留意強積金屬長期投資，不宜過分捕捉短期市場變化，而頻繁進行資產轉換；應按個人風險承受能力作部署。

香港強積金市場共18個營辦商，按資產總值宏利為市場一哥，擁最大的市場佔有率(24.4%)，其次為滙豐(19.2%)、永明(9.4%)、友邦(8.9%)及中銀保誠(7.3%)。6月份，宏利因旗下醫療板塊及美股投資表現遜於大市，內月市場佔有率稍降，但過去3個月仍大幅上升0.44%。

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