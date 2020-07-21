珀麗灣連錄減價成交 低層單位以每呎10765元易手

美聯熊建明表示，本地疫情惡化，業主議價空間擴大，馬灣珀麗灣連錄兩宗減價成交，其中9座低層E室，實用面積537方呎，兩房間隔，單位4月放售價620萬元，最後減價42萬元，獲首置買家以578萬承接，呎價10,765元。

另一宗成交為15座高層G室，實用面積530方呎，同屬兩房間隔，最初叫價700萬元，受新冠肺炎疫情及外圍經濟下行因素影響，下調至680萬元，最後進一步減至650萬成交，呎價12,264元。

他指出，屋苑本月暫錄7宗成交，較上月同期減少一半，由於外圍政經因素不穩、肺炎確診個案增加，導致睇樓量大幅回落，業主普遍對後市審慎，議價空間擴大。

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