有機會直接受聘！花旗虛擬工作體驗吸逾200港生參加

金融界求才若渴，銀行業更不時出現人才爭奪戰，花旗集團嘅招聘策略更擴展去到校園，推出咗虛擬工作體驗計劃，畀全球有興趣投身銀行界嘅大學生報名參加，學生哥諗到一啲好嘅方案，仲有機會獲得花旗直接聘用，又或者可以做暑期實習生添。

花旗亞洲推出咗多個虛擬工作體驗計劃，畀五湖四海嘅大學生報名，計劃推出短短兩個禮拜，已經有成4,000個大學生報名，當中有220個係香港大學生。望落啲計劃都涵蓋唔少花旗主要業務，例如投資銀行、金融市場及證券，同埋零售銀行業務等等。

聽聞個虛擬工作體驗計劃都有唔少花臣，包括每個單元會包含一個由花旗銀行家設計嘅個案研究，向學生提出特定嘅業務問題，再去提出解決方案。方案夠正的話，學生甚至有機會獲花旗聘用添。

今時今日拍片、拍Vlog，透過畫面講故事已成為大趨勢，花旗仲鼓勵學生同時附上自拍短片，用比較生動嘅方式介紹自己嘅個人履歷。

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