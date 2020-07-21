【市後重點睇】金價高見1824美元 道期漲140點
2020年07月21日 16:21
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美匯指數企95.81，離岸人民幣(CNH)守6.9913，港匯先升後回，最新見7.7514，圓匯處107.3，歐元報1.1445，英鎊報1.2678。金價高見1,824美元。布油企43.6美元，紐油報41.01美元。道指期貨升140點。
●市後關注點
-20:30 加拿大5月零售銷售
●恒生指數全日收報25,635點，升577點或2.3%；國企指數收報10,445點，升150點或1.46%，主板成交1,617億港元。香港交易所創新高，收報380元，飆9.8%；騰訊收報564元，升7.9%。https://bit.ly/3eKuHU7
●A股快報：滬綜指收升6點，螞蟻金服概念股熱炒。https://bit.ly/2WFQara
●亞洲股市：日股收升166點，澳股漲2.5%。
●新冠肺炎：
-淡馬錫預告全年股東回報負2.3%，四年最差。
-調查：68%港中型企業每月收入跌兩至五成。
-南韓7月首廿日出口按年跌12.8%。
-亞太區借款人總計發行4578億元抗疫債券。
●【全球救市】歐盟就6.6萬億元復甦基金方案達成協議。
●【共享經濟】疫市轉型，新加坡地產富豪押注亞洲「雲廚房」。
●【全球攬炒】日本6月核心CPI持平，分析指通縮風險仍在。
●科技股爆升：貝索斯個人財富單日暴增千億元創紀錄。
●日本央行新設數字貨幣組，加快發行準備工作。
●澳洲央行：不可能實施負利率，暫無必要干預外匯市場。
●疫情拖累收入，瑞銀第二季盈利跌11%。
●【中國版納指】科創板迎一周年，上交所研新制力吸投資者。
●中國經濟：內地7月信用債違約回升兼創4個月高位。
●計時炸彈！內地地方政府債務達67萬億人幣。
●IMF：美元主導地位左右新興市場經濟復甦。
●人民幣速遞：分析料短期或續波動，阻力位睇6.95。
●瑞銀涉將散戶債券分配予炒家，被罰7800萬元。
●【零售浩劫】羅兵咸永道料香港全年零售銷售跌19.7%。
●港企調查：疫情下更重視數碼化，過半料彈性工作安排成新常態。
●港元拆息︰1個月再跌至0.25厘，續創近4年新低。
●【新股浪潮】港元兌美元重回強方兌換保證區間附近。
●港版納指：張華峰指市場期待推出相關ETF。
●港區國安法：台灣金管會指外資券商將擴展當地業務。
●藍籌屋苑「第一滴血」！海怡半島業主啃稅1球離場。
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