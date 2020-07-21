【市後重點睇】金價高見1824美元　道期漲140點

美匯指數企95.81，離岸人民幣(CNH)守6.9913，港匯先升後回，最新見7.7514，圓匯處107.3，歐元報1.1445，英鎊報1.2678。金價高見1,824美元。布油企43.6美元，紐油報41.01美元。道指期貨升140點。

●市後關注點

-20:30 加拿大5月零售銷售

●亞洲股市：日股收升166點，澳股漲2.5%。

●新冠肺炎：

-淡馬錫預告全年股東回報負2.3%，四年最差。

-調查：68%港中型企業每月收入跌兩至五成。

-南韓7月首廿日出口按年跌12.8%。

-亞太區借款人總計發行4578億元抗疫債券。

●【全球救市】歐盟就6.6萬億元復甦基金方案達成協議。

●【共享經濟】疫市轉型，新加坡地產富豪押注亞洲「雲廚房」。

●【全球攬炒】日本6月核心CPI持平，分析指通縮風險仍在。

●科技股爆升：貝索斯個人財富單日暴增千億元創紀錄。

●日本央行新設數字貨幣組，加快發行準備工作。

●澳洲央行：不可能實施負利率，暫無必要干預外匯市場。

●疫情拖累收入，瑞銀第二季盈利跌11%。

●【中國版納指】科創板迎一周年，上交所研新制力吸投資者。

●中國經濟：內地7月信用債違約回升兼創4個月高位。

●計時炸彈！內地地方政府債務達67萬億人幣。

●IMF：美元主導地位左右新興市場經濟復甦。

●人民幣速遞：分析料短期或續波動，阻力位睇6.95。

●瑞銀涉將散戶債券分配予炒家，被罰7800萬元。

●【零售浩劫】羅兵咸永道料香港全年零售銷售跌19.7%。

●港企調查：疫情下更重視數碼化，過半料彈性工作安排成新常態。

●港元拆息︰1個月再跌至0.25厘，續創近4年新低。

●【新股浪潮】港元兌美元重回強方兌換保證區間附近。

●港版納指：張華峰指市場期待推出相關ETF。

●港區國安法：台灣金管會指外資券商將擴展當地業務。

●藍籌屋苑「第一滴血」！海怡半島業主啃稅1球離場。

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