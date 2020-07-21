中國經濟：上半年乘用車銷量跌逾兩成 後市仍受壓

內地媒體報道，根據乘聯會發布的數據顯示，上半年乘用車批售銷量766.7萬輛，按年跌22.9%；零售銷量770.9萬輛，按年跌22.5%。

今年零售市場第一、第二季度分別為跌41%、跌3%；第二季度車市增速企穩，較首季度呈現出V形回升。

乘聯會指，豪華車延續高增長態勢，上半年豪華車份額13.7%，按年提升了3.1個百分點，其中6月豪華車份額14.8%，達到歷史新高。上半年SUV整體表現好於轎車，SUV按年下降17%，轎車按年下降25%。近期隨着市場企穩，SUV第二季度按年增速率先轉正，增長6%，成為疫情期間被壓制需求的主要釋放點，尤其是高端SUV市場，第二季按年增長25%。期內，新能源車零售市場31.4萬，按年下降44%，表現弱於整體市場。

該會指，下半年疫情、經濟和車市環境等負面影響均有所改善，但受疫情衝擊的居民收入、收入預期難以快速恢復到疫情前水平，同時地方政府利好政策效果減弱，下半年乘用車有望按年轉正，但存在較大壓力。

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