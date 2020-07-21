【零售浩劫】歐舒丹上季銷售淨額跌逾兩成

就地區而言，日本、歐洲及美洲的業務受店舖關閉及封鎖的影響。相反，期內亞洲的銷售額

於疫情得到緩和後迅速反彈。中國、南韓及台灣分別取得24.9%、27.45及11.5%的增長率。

期內集團永久關閉52家店舖，主要由於關閉於巴西表現不佳的L’Occitane au Br é sil售貨亭。

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