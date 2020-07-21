【零售浩劫】歐舒丹上季銷售淨額跌逾兩成
2020年07月21日 16:38
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(Getty Images圖片)
歐舒丹(00973)公布，2021財年第一季度(截至2020年6月30日止3個月)集團的銷售淨額為2.74億歐元，按報告匯率及固定匯率計算均下降22.2%。期內，遏制新冠肺炎疫情的全球限制性措施繼續生效，令人流及商業活動陷入癱瘓，然而在線渠道於所有市場表現良好，集團的在線渠道，包括自營電子商務、網上商城、數字直銷及網上合作夥伴渠道增長95.8%，佔期內總銷售淨額的52.6%。
就地區而言，日本、歐洲及美洲的業務受店舖關閉及封鎖的影響。相反，期內亞洲的銷售額
於疫情得到緩和後迅速反彈。中國、南韓及台灣分別取得24.9%、27.45及11.5%的增長率。
期內集團永久關閉52家店舖，主要由於關閉於巴西表現不佳的L’Occitane au Br é sil售貨亭。
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