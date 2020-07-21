世界格局正轉變！各行各業人士爭做物流快遞

外國傳媒報道，自疫情爆發以來，全球各行各業幾乎也在收縮規模，惟物流業卻能「疫」流而上！歐洲著名快遞公司愛馬仕(Hermes)增聘逾萬職位，而一個月前另一歐洲快遞公司龍頭DPD亦增聘6,000名員工。分析相信與人們增加網上購物有關。

德國著名快遞公司愛馬仕(不是奢侈品牌愛馬仕)表示，為因應疫情以來爆升的送貨量，將增聘逾萬人，其中9,000個職位給予「可接受自由工作者」。上個月，另一歐洲龍頭快遞公司DPD也增聘6,000人，說明物流快遞業在疫情期間逆勢高飛。

愛馬仕表示，網上購物本來就是趨勢，疫情大流行讓這趨勢提速。同時，因為疫情打擊，眾多行業都縮水裁員，故他們收到很多來自不同行業的求職者。

另有報道指出，物流業配合網上銷售很可能加速產業轉為網上的步伐，即使美國部分地區的防疫指南准許店面開門迎客，但商家普遍認為，基於大眾對疫情的擔憂，現場購買率肯定遠遜於網上。

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