【fb直播】科網股撐得起港股？

新冠肺炎疫苗再傳來好消息，港股周二(21日)做好，高開超過369點，其後穩步上揚，最終更以全日高位收市。港股向上動力仲有幾多？

美國科網股回勇，螞蟻集團宣布A+H股兩地上市，加上恒指服務公司下周一推出恒生科技指數，科網股AMTX回復熾熱升幅介乎4至8%，在預期基金公司推出科技指數相關ETF產品下，這幾隻重點股份可唔可以睇高一線？

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