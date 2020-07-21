全球經貿戰：法財政部長指不會禁止華為投資5G

英國宣布5G網絡禁用華為後，其他歐洲國家態度成為市場關注點，法國財政部長勒邁爾(Bruno Le Maire)最新表示，法國不會禁止華為在當地投資5G網絡。

外國媒體報道，勒邁爾表示法國並沒有對華為實施「全面禁止」，但敏感領域將受到保護，他稱「我們不會禁止華為在5G方面的投資，我們將保護我們的國家安全利益。」

據報勒邁爾已向中國重申了法國的立場。

目前法國已經排除完全禁止華為的可能性，德國聯邦政府發言人早前也表示，德國暫時不會把華為排除在5G建設之外。分析認為，一些歐洲國家的態度可能很大程度上取決於德國的看法。

與德、法表態形成對比的英國早前表示，禁止在該國5G網絡中使用中國華為公司設備。根據英國做出的最終決定，英國移動營運商被禁止在2020年12月31日以後購買新的華為5G設備，並且必需在2027年前從它們的網絡中移除華為的所有5G設備。

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