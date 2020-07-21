【零售浩劫】特步預警半年利潤最多跌55%

有關減少乃主要由於特步主品牌的收入及分部溢利分別錄得中單位數及約25至30%跌幅，主要由於中國內地於2020年1月下旬爆發新型冠狀病毒病及政府隨後採取的防控措施，令工廠及店舖營運普遍受阻，導致代理商的訂單及補貨訂單減少所致；及通過各種補貼以加大對特步主品牌之代理商的支持力度。另外，自3月中旬起新收購品牌蓋世威及帕拉丁在美洲及歐洲的大部分業務營運因疫情影響處於停頓狀態。

與去年同期比較，截至2020年6月30日止3個月，零售銷售(包括線上線下渠道)錄低單位數跌幅，零售折扣水平為六五折至七折，零售存貨周轉為5個月至5個半月。

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