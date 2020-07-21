捨棄AWS！微軟遊戲Minecraft遷至自家雲端

雲服務市場再起風雲，微軟計劃將旗下遊戲《Minecraft》(我的世界)從亞馬遜雲服務(AWS)轉移到自家的Azure。分析指出，這一轉變表明微軟將向其最強大的競爭對手減少付款，並推廣自己的產品。

外國媒體報道，微軟發言人確認了消息，並將在今年年底之前全面過渡到微軟Azure。《Minecraft》擁有1.26億月活躍玩家，是全球最受歡迎的遊戲之一。

《Minecraft》是由瑞典遊戲開發商Mojang Studios開發的一款遊戲，2014年11月，微軟斥資25億美元收購了Mojang Studios，也將《Minecraft》收入囊中。自2014年起，Mojang Studios就開始使用AWS提供的服務。

事實上，目前微軟的大部分消費者和商業產品，包括Teams通訊應用程序，都已經在使用Azure。去年，微軟表示會將把LinkedIn從其專門的數據中心遷移到Azure上。

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