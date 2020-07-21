嘉和生物藥業旗下藥物上市申請獲受理

於6月底向聯交所遞交上市申請的嘉和生物藥業，周二(21日)宣布，旗下新型PD-1單抗候選藥物Geptanolimab的新藥上市申請(NDA)已獲得國家藥品監督管理局受理，可用於治療外周T細胞淋巴瘤(PTCL)。同時，委任陳文德為首席運營官，將負責商業化規劃，並為處於臨床試驗後期的候選藥物，做好面市銷售的準備。

嘉和生物藥業為尚未有盈利或收入生物科技企業，主要開發和商業化腫瘤和自身免疫治療。

嘉和生物藥業首席執行官郭峰相信，陳氏在行內逾20年的經驗，有助建立內部商業化團隊，以差異化戰略帶領公司的藥品上市。另透露，公司將在短期內為一些處於臨床試驗後期的候選藥物提交新藥上市申請。

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