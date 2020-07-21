舖王鄧成波減價放售太子基隆街地盤　意向價4.5億元

資深投資者「舖王」鄧成波委託仲量聯行，以招標形式出售太子基隆街地盤，意向價逾4.5億港元，相比早前市傳放售價約6億元低逾兩成，截標日期為9月8日。

仲量聯行指出，上述放售物業為基隆街1、3、5及7號全幢、以及基隆街9至11號逾20%不可分割業權份數，物業鄰近太子港鐵站，將以現狀及連現有租約出售。

該物業現為多幢4至10層高唐樓，地盤面積約5,654方呎，現劃為「住宅(甲類)」用途，重建地積比率最高為9倍，即可建總樓面約50,888方呎。項目周邊發展成熟，鄰近旺角新世紀廣場、始創中心及朗豪坊等多個大型商場。

仲量聯行資本市場部董事潘靜儀表示，現時核心地段具規模的重建地盤買少見少，是次放售物業毗鄰多為樓齡50年以上之唐樓，具併購重建潛力，日後可作更大規模的發展。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626