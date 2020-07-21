【零售浩劫】六福上季銷售瀉七成　港今財年料淨減5店

踏入6月，由於香港市場與內地市場的零售氣氛逐步改善，集團自營店的整體同店銷售跌幅從4及5月的76%收窄至6月的58%。

由於港澳地區尚未全面通關，香港及澳門市場於首財季同店銷售減少76%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別減少72%及81%。踏入6月，雖然澳門情況未有改善，但香港市場的零售氣氛逐步恢復，因此香港及澳門市場的同店銷售跌幅從4及5月的82%收窄至6月的62%。另外，香港及澳門市場於季內的零售銷售額按年計約有78%跌幅。

內地市場因店舖在季內大部分已恢復營業及顧客購買意欲逐步回升，而錄得較香港及澳門市場較少的跌幅。內地「六福」自營店於首季同店銷售減少40%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別減少45%及32%。其同店銷售從4及5月的減少43%改善至6月的減少32%。

與大部分店舖位於疫情比較嚴重的華北及華中區的自營店相比，佔比約95%的內地「六福」品牌店於季內的同店銷售錄得較輕微的19%跌幅，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別下跌28%及12%。品牌店的同店銷售從4及5月的減少22%逐步改善至6月的減少13%。

另外，內地整體店舖包括自營店及品牌店在季內的零售銷售額按年計約有14%跌幅。

集團於首財季期間在內地市場淨減少5間「六福」店舖，並淨增設8間「Goldstyle」品牌店。於6月30日，集團於內地市場共有2,049間店舖，全球則共有178間「六福」自營店，包括107間設於內地、49間設於香港、11間設於澳門及11間設於海外。連同1,876間內地、1間柬埔寨及2間菲律賓的品牌店，集團在世界各地合共設有2,057間「六福」店舖，加上66間位於內地的其他品牌店舖，全球共有2,123間店舖。

由於預期訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，集團將會在2021財政年度於香港淨減少5間店舖，並於澳門尋找增加2間店舖的機遇，而於內地目標淨增長將不少於150間「六福」店舖及50間新品牌店舖，主要為品牌店。

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