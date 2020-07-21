理財Campus：實力半新股伺機長揸　幫你贏多倍

新股市場氣氛熾熱，部分新股超購逾百倍、首日掛牌升幅以倍計。短線投資的散戶們抽中固然開心，但若果有耐性，選中優質的半新股並作長揸，隨時幫你贏多幾倍。以下嚴選四隻在今年上市的半新股，散戶可伺機吸納。

●移卡：業務獨特上望50元

移卡6月1日以16.64元發行價上市，上市初期股價整固，但近月卻屢創新高，更曾見高位46元，不足兩個月股價已爆升逾倍。信誠證券聯席董事張智威相信，移卡股價升勢未完，原因是其業務獨特，內地支付服務發展尚未見頂，二維碼市場長遠仍有需求。但他建議投資者回落至31.5元才買入，長線目標價為50元。

●京東：藍籌之選值得憧憬

宏高證券投資經理梁杰文指今年疫情反覆影響全球經濟，大方向利好網購的活動，始終京東在行業佔領導地位。長線來說，投資者可以憧憬股份納入為藍籌股，建議可分段在250元以下吸納。

●正榮服務：累積升幅不大

張智威認為，相對同業，正榮服務的市盈率不算高，加上上市時間短，累積升幅不大，料股價升勢未完。而且公司有正榮地產的支持，截至去年底，公司分布在長江三角洲的管理面積大，包括上海、南京和蘇州等。而這些地區的物管服務收費較高，未來增值能力相對大。他建議可趁低價5元吸納，目標價8元。

●諾誠健華：研發能力不俗

梁杰文指，該公司在3月份環球股災期間上市，導致股價被低估，雖然近期股價已回升，但是仍然遠遠跑輸同業。

公司非執行董事施一公是國際著名結構生物學家，在行內享有崇高地位。公司董事趙仁濱為施一公的配偶，亦專注於生物學和臨床發展策略，過往在強生公司擔任過多個職位。

梁氏看好公司的研發能力，認為投資者可在現價買入，目標升穿一年高位16.8元。且公司上市時已引入12名基石投資者，均為知名基金及企業，並設6個月禁售期，短線為投資者提供護航。

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