理財Campus：實力半新股伺機長揸 幫你贏多倍
2020年07月21日 20:04
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新股市場氣氛熾熱，部分新股超購逾百倍、首日掛牌升幅以倍計。短線投資的散戶們抽中固然開心，但若果有耐性，選中優質的半新股並作長揸，隨時幫你贏多幾倍。以下嚴選四隻在今年上市的半新股，散戶可伺機吸納。
●移卡：業務獨特上望50元
移卡(09923)是內地以支付為基礎的科技平台，主要為零售商及消費者提供支付及商業服務，當中二維碼支付服務支持逾500款發卡機構的移動應用程序，其中包括微信支付和支付寶。
移卡6月1日以16.64元發行價上市，上市初期股價整固，但近月卻屢創新高，更曾見高位46元，不足兩個月股價已爆升逾倍。信誠證券聯席董事張智威相信，移卡股價升勢未完，原因是其業務獨特，內地支付服務發展尚未見頂，二維碼市場長遠仍有需求。但他建議投資者回落至31.5元才買入，長線目標價為50元。
●京東：藍籌之選值得憧憬
上月上市的京東集團(09618)是矚目的新股，其在內地、香港、以至澳門等均設有網上購物平台，內地的電商市場成熟，加上京東的業務發展迅速，一直被市場唱好。瑞信指，目前京東在快速消費品、電子產品及大型家用電器等板塊的業績貢獻最大，料今年次季收入可按年升三成，予「跑贏大市」評級，目標價292.6元。而該公司去年業績錄得虧轉盈，賺121.84億元人民幣。
宏高證券投資經理梁杰文指今年疫情反覆影響全球經濟，大方向利好網購的活動，始終京東在行業佔領導地位。長線來說，投資者可以憧憬股份納入為藍籌股，建議可分段在250元以下吸納。
●正榮服務：累積升幅不大
在逆市下，內地物管股當炒，部分物管股業務穩定，具長線投資價值 ，如由正榮地產(06158)母公司正榮集團分拆上市的正榮服務(06958)，是內地全國布局、為住宅和非住宅物業的物業管理服務提供商。去年度業績顯示，住宅物業佔總收益約64.8%、非住宅物業佔35.2%，毛利率分別為21.7%及25.7%，去年淨利潤急升至1.09億元人民幣。該股首日掛牌已較發行價急升23%，上市至今累升逾19%。
張智威認為，相對同業，正榮服務的市盈率不算高，加上上市時間短，累積升幅不大，料股價升勢未完。而且公司有正榮地產的支持，截至去年底，公司分布在長江三角洲的管理面積大，包括上海、南京和蘇州等。而這些地區的物管服務收費較高，未來增值能力相對大。他建議可趁低價5元吸納，目標價8元。
●諾誠健華：研發能力不俗
市場另一焦點自是醫療生科股，當中沒有盈利的生科股(由於在股份名稱附有B字，俗稱B仔股)，不時掀起炒風。當中，今年三月上市的諾誠健華(09969)屬生物醫藥公司，專門研究用於治療癌症及自身免疫性疾病藥物。雖然公司現時仍處於虧損情況，且去年虧蝕更擴大至逾21.5億元，但這類股份是炒作市場憧憬，只要市場相信其藥物可以市場化，業績便可望盈轉虧。
梁杰文指，該公司在3月份環球股災期間上市，導致股價被低估，雖然近期股價已回升，但是仍然遠遠跑輸同業。
公司非執行董事施一公是國際著名結構生物學家，在行內享有崇高地位。公司董事趙仁濱為施一公的配偶，亦專注於生物學和臨床發展策略，過往在強生公司擔任過多個職位。
梁氏看好公司的研發能力，認為投資者可在現價買入，目標升穿一年高位16.8元。且公司上市時已引入12名基石投資者，均為知名基金及企業，並設6個月禁售期，短線為投資者提供護航。
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