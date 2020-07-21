向世界錢進：回流加國伴兒成長　前「輪后」變廚神

加拿大一直是港人的移民熱門地，惟不少人獲得加國永居身份後，會回流香港發展。直至近年香港政治環境生變，部分人選擇「再回流」加國。前「輪后」李靄欣(Anita)就是「再回流」的例子，她於2018年重回多倫多居住，冀為下一代提供更好的學習環境。

Anita的父母在1980年代移民加拿大，於香港出世的Anita同樣有加拿大國籍。當她在加拿大多倫多大學畢業後，沒有留在加國開展事業，而是選擇於2000年回香港從事金融，涉足衍生工具和財富管理等範疇。直至2018年暑假，她與丈夫及兒子們舉家移民加拿大：「移民原因是為了小朋友，當時大兒子將升讀小學3年級、小兒子將升讀幼稚園高班，移民加國後不用煩惱TSA(全港性系統評估)和小一入學試。國民在加拿大的公立學校就讀不用付學費，質素與香港的平民化國際學校相若，考試壓力亦大減。」

她指兒子們喜歡在加拿大上學，原因是「可睡多些、功課少些、多些活動玩」。當地學校提供較多互動教學活動，着重啟發學生思考，例如曾邀請科學家到訪學校，講解建築物如何興建可減少被地震破壞的原理，並會有相應的拼砌活動輔助教學。

現時他們一家住在多倫多。儘管這裏冬天時天氣寒冷，有些日子更跌至攝氏零下十多度，但毋須太擔心。她稱：「因加拿大家家戶戶設有暖氣，留在室內非常溫暖，而冰天雪地時沒有需要時也不會走上街。反而在香港過農曆新年時，又冷又濕的感覺更加難受呢。」

搬回加拿大後，Anita多了時間陪伴小朋友成長之外，亦圓了她一個夢：「自小我夢想在玩具店工作。結果過來加拿大不久，我在一間跨國玩具店打了2、3個月工，為顧客介紹不同新奇好玩的玩具，經歷相當愉快。如果留在香港就不大可能有這嘗試。」

她認為加拿大不乏工作機會，找工作不算難，因沒有相關工作經驗的她也獲玩具店聘請。當時其時薪14.5加元(約82港元)，一日工作8小時，收入不算多，但也近乎不用繳交薪俸稅。

她分享，近幾年移民他國，與八十年代時移民遠方的感覺很不同，因科技發達，遠方的親友也可輕易即時聯繫。即使她在加拿大，也可以接近實時收看所有在香港播放的電視節目；兒子們玩網上遊戲時，亦不受地域所限。

生活方面，她指出外用膳，較便宜的中菜館可以12至15加元(約68至85港元)吃一頓午餐；外國菜則需花約20加元(約114港元)。至於晚餐，一般平均每人預算約20至30加元(約114至171港元)。這裏的自助餐較香港便宜，大人自助晚餐只需花大概30加元(約171港元)。

她又稱，加國食材相當便宜，隨時可助大家鍛煉廚藝：「在加國超市買一塊8安士AAA級西冷牛扒，只需約50港元，但在香港要買同等分量和質素的，相信要200至300港元。我之前在香港一直想自行製作叉燒和燒肉，但在香港買相應分量的豬肉，索價至少100港元，但在加拿大只需花20港元，萬一煮不好，成本也低很多。」現時她多了時間自己下廚，會自家製作腸粉、薄餅等，這些都是過往工作太忙而沒有做的。

她續指，加拿大也有珍珠奶茶、菠蘿包、壽司等亞洲地道美食選擇。另外，在香港買接近一公升鮮奶的價錢要超過20港元，但在加拿大買四公升鮮奶，僅5加元(約28港元)，即平均每公升7港元，難怪當地人會把牛奶當作清水飲用。

惟她補充，港人在加拿大較需要適應的是，基本上所有東西都要親自動手做，例如門鎖損壞、水管滲水，在香港可以迅速找到師傅維修，但在加拿大需要較長時間預約，以及較昂貴的維修費用。幸而現在科技發達，很多東西透過影片自學也可無師自通。

另外，加拿大幅員遼闊，自行駕車較為方便。若要乘搭公共交通工具，要有心理準備班次會疏於香港。

至於在加拿大租樓，她指面積約2,000方呎、偏離市中心的聯排別墅，連地庫和後園，月租約2,500至2,800加元(約1.4萬至1.6萬港元)。

●移民政策趨鬆 廣納各階層人士

加拿大歷屆政府均十分支持移民政策，近年提出了「3年百萬移民計劃」。

Sakura Global行政總裁張明珠表示，這計劃是指2019至2022這3年內，加拿大政府敞開國門接納逾百萬新移民進駐加拿大安家落戶。為此，加拿大政府制訂了史上最寬鬆的移民條例，希望可以增加新移民的數量。

其實，加拿大過去20年的移民政策，以利好高資產及營商人士為主，基本上除了投資移民與創業移民計劃外，可供普通人選擇的移民計劃幾乎沒有。除非你有很高的學歷、很優秀的專業工作經驗以及很好的英文水準，可以申請技術移民，否則普通人很難有合適的途徑移民加拿大。

她續指，早期雖然有不少港人在加拿大完成大學學業，但因移民政策的限制，最後只能無奈返港。不過隨着近年加拿大移民政策逐步放寬，政府大力鼓勵來自於不同階層、不同行業、不同學歷的海外人士移民加拿大，高資產及營商人士反而沒有了先前的優勢。

現行加拿大各省一共有超過30種不同的移民計劃，無論你來自甚麼階層或甚麼行業，無論你的學歷與英文水準如何，只要你願意移民加拿大，總可找到一款合適的計劃。

她舉例，過去兩年，已有不少港人通過薩斯喀徹溫省、艾伯塔省的僱主擔保或省提名，成功獲得全家人的加拿大永居權。加拿大其他省亦有類似移民方案，只要具有中五學歷、身體健康、無刑事犯罪紀錄，即可申請，最快3至6個月可登陸加拿大，子女享受免費教育、全家人享受當地福利。

因加拿大當地護理需求龐大，急需人手，對於有專業護理經驗人士，包括護士、陪護等，可通過加拿大護理移民計劃快速獲取全家人的加拿大永居權，不用11萬加元(約62萬港元)已可全包所有費用。對於年輕人來說，留學加受聘的方式是獲取加拿大永居權最經濟實惠的辦法。

張氏補充，加拿大物價指數低，生活質素高，人均居住面積寬敞，樓價實惠。與香港的生活成本相比，每月需3至4萬港元才可享受到的生活質素，同等情況下，在加拿大約8,000至1萬港元就可享有。

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