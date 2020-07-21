散戶主導力量漸失！瑞信：海外大戶在A股發揮更大作用

財經媒體彭博報道，瑞信稱，境外機構投資者正在中國股市發揮愈來愈大的作用，一點點削弱內地散戶的主導地位。

該行亞太區量化和系統策略負責人Will Stephens領導的分析師在報告中指出，中國境內股票市場正經歷從散戶驅動到更多面、更機構化的千載難逢的演變。

瑞信表示，散戶仍是主力，但自2017年以來一直穩步下降，與此同時，境外機構資金流入伴隨開放資本市場的努力而不斷增加。報告顯示，全球投資者通過股票互聯互通機制持有價值2,900億美元的中國A股，佔自由流通股票總額的9%和成交額的11%。

Stephens補充，中國與全球股市的相關程度正在上升，動量因子與其他市場表現的貼近程度同樣如此。

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