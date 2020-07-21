中石化冠德出售管道運輸資產
2020年07月21日 20:23
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中石化冠德(00934)公布，向控股股東中石化之分公司中石化榆濟管道分公司出售清豐支線、辦公樓物業及河南管理處配套設施(統稱剝離資產)，對價為1.79億元人民幣。
清豐支線位於中國河南省濮陽市境內，主要用途包括向終端用戶提供天然氣及通過向儲氣庫輸氣發揮調峰作用。終端用戶供氣能力為每日約215萬立方米；儲氣庫最大注氣能力為每日約180萬立方米，採氣能力為每日約300萬立方米。
另外，集團向國家管網公司出售目標公司的100%股權，對價為32.2億元人民幣。
目標公司主要通過其擁有的唯一核心資產榆林－濟南管道從事天然氣管道運輸業務。該管線始於陝西省榆林市，終點為山東省濟南市，跨越陝西、山西、河南和山東四省。
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