香港教育國際關閉部分補習社 料6個月收益減四成
2020年07月21日 20:28
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香港教育國際(01082)公布，自推出中學文憑考試以來，參加中學文憑試的考生人數減少，導致中學補習服務的需求萎縮。其後於2019年下半年，集團受到長期政治事件的嚴重打擊，例如於香港的抗議及示威活動等曾一度令香港的學校停課。更壞的情況是，由2020年起，集團的業務營運進一步受到疫情爆發及長期疫情困擾的不利影響。
集團意識到有迫切需要保護其員工、導師及學生免受疫情大流行的感染，且由於社交隔離措施，有大量面授課堂被迫取消或改為網上課堂。該等因素對於私人教育行業帶來重大挑戰及不利影響。
目前尚未能確定疫情將於何時結束。在疫情期間，網上學習是當前的需要，亦是必然趨勢。因此，為了集團及股東的最大利益，集團正盡最大努力調整其業務模式，將更多課堂改為網上教學。因此，集團不得不透過關閉位於不同地點的中學補習社及舞蹈學院，將原本於傳統課堂授課的規模縮減。集團將繼續為其網上教學分配更多資源，以提高技術及質素，令網上教學更為湊效。另一方面，集團亦認為傳統課堂教學的方式從某種意義上來說是不可替代，故集團將考慮在適當時候重開中學補習社及舞蹈學院。
主要由於上述因素，根據對集團截至2020年6月30日止年度的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，收益較截至2019年6月30日止年度減少約30至40%。
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