香港教育國際關閉部分補習社　料6個月收益減四成

集團意識到有迫切需要保護其員工、導師及學生免受疫情大流行的感染，且由於社交隔離措施，有大量面授課堂被迫取消或改為網上課堂。該等因素對於私人教育行業帶來重大挑戰及不利影響。

目前尚未能確定疫情將於何時結束。在疫情期間，網上學習是當前的需要，亦是必然趨勢。因此，為了集團及股東的最大利益，集團正盡最大努力調整其業務模式，將更多課堂改為網上教學。因此，集團不得不透過關閉位於不同地點的中學補習社及舞蹈學院，將原本於傳統課堂授課的規模縮減。集團將繼續為其網上教學分配更多資源，以提高技術及質素，令網上教學更為湊效。另一方面，集團亦認為傳統課堂教學的方式從某種意義上來說是不可替代，故集團將考慮在適當時候重開中學補習社及舞蹈學院。

主要由於上述因素，根據對集團截至2020年6月30日止年度的未經審核綜合管理帳目的初步審閱，收益較截至2019年6月30日止年度減少約30至40%。

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