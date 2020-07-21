投資者注意：歐洲可能年內批准首隻新冠肺炎疫苗

財經媒體彭博報道，在一系列領先藥企的試驗結果展現成功希望後，歐洲監管機構稱可能在今年批准首隻新冠肺炎疫苗。

歐洲藥品管理局(EMA)抗感染和疫苗事務負責人Marco Cavaleri周二(21日)接受採訪時說：「我們正在為這種可能性做準備，以便在監管層面能事先預備好，要看這些數據是否足以讓我們在2020年底之前做出任何形式的批准，這是個問題。」

Cavaleri稱，EMA將在夏季之後開始與製藥商合作進行滾動式審核。該監管機構將實時評估試驗數據、生產和臨床決策，以加快審批流程。Cavaleri稱，通過採用這種方法，若有任何疫苗研製成功，應該可以在提交申請幾天內得到正式批准。

在牛津大學和阿斯利康周一(20日)發布早期人體試驗令人鼓舞的結果後，圍繞新冠疫苗前景的樂觀情緒升溫。聯手研發疫苗的輝瑞和BioNTech SE，以及中國的康希諾生物也公布了早期試驗的積極數據。阿斯利康行政總裁Pascal Soriot稱，該公司希望能在年底之前開始提供疫苗。

Cavaleri稱，首個批准的疫苗可能將只用於成年人，因為兒童測試需要更長時間，而且看上去受這種疾病的影響似乎沒那麼嚴重。他表示，需要進一步研究兒童傳染率，監管機構必須考慮給他們接種疫苗的風險和好處。

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