葉氏化工分拆旗下油墨業務赴深上市

據目前時間表，洋紫荊浙江預計將於2021年初向中國相關監管機構遞交A股上市申請。若獲批，預期將於2021年底上市。葉氏化工目前持有洋紫荊浙江約91.76%股權，將於上市後攤簿至68.82%。

假設建議發售規模將佔洋紫荊浙江經擴大已發行股本的25%，是次集資約4億至4.5億元人民幣(下同)，實際金額視乎實際發行的新A股股份數量、發售價格、深圳證券交易所及中國證監會審批及市場情況等而定。

集資所得資金將用於升級改造洋紫荊浙江的現有技術項目；建設油墨業務環保油墨生產基地項目；建設研發及檢測中心項目；一般營運資金。

葉氏化工行政總裁葉子軒表示，是次分拆油墨業務於A股上市，是集團發展重要里程碑，並可為油墨業務提供獨立的融資平台，亦有助反映集團旗下業務的發展潛力，有利釋放企業價值。

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