樓價UPDATES：「坐移民監」業主隔空賣盈翠半島

經濟前景存在隱憂，個別身處外地的業主亦加快沽貨，正在「坐移民監」的青衣盈翠半島兩房業主，委託授權人在港簽約，以898萬元沽出單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山駿豪閣高層E室，實用面積521方呎，兩房間隔，以1,300萬元連車位易手，實用呎價24,952元。原業主於2012年4月以850萬元買入單位，持貨8年帳面獲利450萬元，升值53%。

●柴灣杏花邨45座高層1室，實用面積826方呎，四房連套房間隔，設有露台，擁全海景，單位以約1,525萬元成交，實用呎價18,462元。

●西營盤偉景閣低層D室，實用面積336方呎，一房間隔，放盤約9個月，原業主開730萬元，減價35萬元或約4.8%，以695萬元交吉售出，實用呎價20,685元。

●西灣河嘉亨灣5座低層E室，實用面積494方呎，兩房間隔，放盤叫價1,050萬元，最終減至1,018萬元易手，實用呎價20,607元。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒7座連花園特色戶，實用面積484方呎，兩房間隔，平台花園194方呎，最初開價980萬元，累減74萬元，以906萬元成交，實用呎價18,719元。

●長沙灣海柏匯極高層單位，實用面積276方呎，一房間隔，享海景，原叫價約600萬元，放盤約一個半月後，減價30萬元，以570萬元易手，實用呎價20,652元。

●牛頭角淘大花園E座低層5室，實用面積390方呎，兩房間隔，外區客睇樓一個月，終斥約620萬元購入單位，實用呎價15,897元。

●九龍站擎天半島6座低層D室，實用面積748方呎，三房連套房間隔，最初開價2,080萬元，獲買家還價至1,900萬元，最終以1,920萬元連租約成交，低市價約5%，實用呎價25,668元。

●將軍澳新都城1期4座中高層E室，實用面積698方呎，三房連套房間隔，原叫價1,000萬元，減價77萬元或7.7%，獲區內換樓客以923萬元承接，實用呎價13,223元。

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新界區

●青衣盈翠半島8座中層H室，實用面積518方呎，兩房間隔，今年5月底放盤叫價918萬元，減價20萬元後，以898萬元成交，實用呎價17,336元。原業主於2013年7月以569萬元買入單位，正在「坐移民監」，未能回港簽約，是次成交由授權人在港簽約，單位7年升值約329萬元。

●粉嶺花都廣場1座中層B室，實用面積526方呎，三房間隔，原叫價688萬元，減價20萬元，以668萬元獲承接，實用呎價12,700元。原業主於2013年5月以約377萬元買入單位，持貨至今帳面獲利約291萬元，升幅約77.2%。

●粉嶺碧湖花園本月暫錄約5宗成交，最新錄1座中層E室，實用面積400方呎，兩房間隔，以530萬元獲承接，實用呎價13,250元。原業主於2003年以80萬元購入上址，單位至今升值約5.6倍。

●馬鞍山迎海‧星灣御16座中層D室，實用面積496方呎，兩房間隔，開價830萬元，議價後以810萬元易手，實用呎價16,331元。

●大埔寶雅苑C座中層1室，實用面積485方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價650萬元，放盤1年累減62萬元，終以588萬元售出，減幅約9.5%，實用呎價12,124元。

●東涌藍天海岸5座低層F室，實用面積388方呎，一房間隔，叫價600萬元，減價35萬元，以565萬元成交，實用呎價14,562元。原業主於2017年初以440萬元買入單位，持貨3年多帳面獲利125萬元。

●荃灣海之戀9座中層C室，實用面積393方呎，一房間隔，享海景，開價830萬元，由於租客未遷出，故不設睇樓，最後減價30萬元，獲上車客以800萬元承接，實用呎價20,356元。

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