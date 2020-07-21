新冠肺炎：德國股市全年轉升　創史上最快「V彈」紀錄

隨着歐盟領導人就7,500億歐元的刺激計劃達成一致，德國股市基準指數DAX指數把今年以來的回報轉跌為升，成為歐洲首批從新冠肺炎疫情引起下跌中反彈的股市之一。

德國DAX指數在周二(21日)早段一度上漲1.6%，收復2020年迄今累計跌勢，其在3月曾創下38%的跌幅，在這之後的4個月開始「V形」反彈，實現有史以來的最快反彈，這也將使得該基準指數距紀錄高位僅餘4%之遙。

在歐洲主要股票市場中，今年只有瑞典和丹麥表現較好，所有其他主要指數仍然處於下跌狀態。

歐盟領導人早前通過了一項具有里程碑意義的刺激計劃，擬發行7,500億歐元的共同債券來幫助成員國減輕經濟衰退。

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