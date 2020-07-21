【電影業寒冬】IMAX CHINA發盈警
2020年07月21日 21:18
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IMAX CHINA(01970)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月虧損約3,400萬至3,600萬美元，2019年同期則錄得淨利潤約2,400萬美元，主因是內地爆發疫情，於2020年上半年(約自2020年1月24日起)關閉中國內地全部約700家IMAX影院，導致票房及維護收入大幅下跌。
另外，管理層長期再投資主張的變化以使公司在資金分配方面有更多靈活性(包括使公司可支付股息)，導致產生有關預扣稅的非經常性、非現金遞延所得稅支出1,800萬美元；於2020年上半年中國內地爆發疫情期間，影院系統安裝量及相關利潤減少；貿易及應收款項融資撥備約900萬美元。
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