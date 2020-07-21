【電影業寒冬】IMAX CHINA發盈警

另外，管理層長期再投資主張的變化以使公司在資金分配方面有更多靈活性(包括使公司可支付股息)，導致產生有關預扣稅的非經常性、非現金遞延所得稅支出1,800萬美元；於2020年上半年中國內地爆發疫情期間，影院系統安裝量及相關利潤減少；貿易及應收款項融資撥備約900萬美元。

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