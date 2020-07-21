新盤UPDATES：屯門爆發新盤正面對撼大戰

疫情無阻發展商推盤，屯門區更爆發兩個新盤正面對撼大戰，料將刺激一手市場氣氛進一步轉趨熱鬧。

●帝御·金灣樓書上網

屯門區新盤戰況急速升溫，據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御·金灣，樓書已剛突擊上網，料最快周內極速公布開價及開放示範單位，加入疫情下搶客行列。該盤共有611伙，提供6種主流間隔，包括開放式至兩房及特色戶，實用面積185至1,267方呎。其中最細單位為第3座地下15室開放式特色戶，實用面積185方呎，花園面積137方呎。

●御海灣落實本周六開售108伙

該盤上周公布首張價單推出88伙，扣除最高22%折扣優惠後，折實平均呎價17,377元，開放式戶折實售價由468.88萬元起，全數單位可承做高成數樓按，上周六起開始開放示範單位及收票，市場反應踴躍。日前隨即加推50伙的價單，折實平均呎價17,992元。

●御海灣暫錄逾1300票 超購逾11倍

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，首批開售單位已佔全盤總數約41%，實用面積261至437方呎，當中包括14伙開放式戶、54伙一房、13伙一房連儲物室及27伙兩房戶，扣除最高折扣後，即供折實平均呎價為17,498元，呎價介乎14,992至19,922元，售價由468.88萬至730.04萬元。整批單位市值合共逾6億元。

該批單位將於7月25日(本周六)上午10時開始出售。銷售分為A節及B節兩節進行，首節為A節，買家須最少購買兩伙，最多購買3伙。A節買家只能購買指定單位，而所有於A節購買的單位中，最少1個須為一房單位及不多於一個為兩房單位。B節買家不可購買多於兩伙，也不可多於一個兩房單位。

●峻源低層單位成交呎價逾1.95萬元

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛售出3座8樓B單位，實用面積922方呎，售價1,800萬元，呎價19,523。

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