德勤又退任核數師　逾7個月涉68家

萬勵達表示，由於董事會與德勤無法就截至2021年3月31日止下一財政年度執行之審計工作的審計費用達成共識，故董事會與德勤已相互協定不再重續委聘，德勤擬於今年8月21日舉行的應屆股東周年大會結束時退任核數師。董事會已決議委任信永中和(香港)會計師事務所為核數師，將自股東周年大會結束時生效。

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