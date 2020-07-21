德勤又退任核數師 逾7個月涉68家
2020年07月21日 21:27
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再退任上市公司核數師！計及周二公布的萬勵達(08482)，德勤過去逾七個月已辭任及退任68家香港上市公司核數師職務。
萬勵達表示，由於董事會與德勤無法就截至2021年3月31日止下一財政年度執行之審計工作的審計費用達成共識，故董事會與德勤已相互協定不再重續委聘，德勤擬於今年8月21日舉行的應屆股東周年大會結束時退任核數師。董事會已決議委任信永中和(香港)會計師事務所為核數師，將自股東周年大會結束時生效。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少68家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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