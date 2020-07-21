道指高開212點　IBM續後漲3%

美股牛氣沖天，道指周二高開212點，報26,893點，以科技股為主的納指進一步破頂，再漲最多55點，高見10,822點。

亞馬遜獲高盛上調目標價，由3,000美元調高至3,800美元，刺激股價周一爆升7.9%，2018年12月以來最勁。該公司周二正式宣布押後原本7月中舉行的Prime Day促銷日，但沒有提出新日期，股價早段報3,226美元，升0.88%。

不過，摩根士丹利、RBC資本市場及法興均異口同聲表示，投資者對未來數月的風險掉以輕心，當中，大摩策略員Andrew Sheets表示，市場正面消息快告一段落，八至九月將進入「危險區域」。該行指出，這段期間，美股和信貸市場季節性地轉弱、美國總統大選亦將成為市場焦點，建議提高現金水平，亦料歐洲資產將跑贏美股。

最新業績方面，國際商業機器（IBM）第2季純利倒退逾45%至13.6億美元，經調整後每股純利2.18美仙，高過預期的2.12美仙。期內整體銷售跌5.4%至181億美元，好過預期，雲端業務收入急升30%至63億美元。IBM股價早段漲2.96%至130.11美元。

可口可樂第２季純利倒退31.8%至17.8億美元，扣除一次過項目後每股賺42美仙，略好過預期的40美仙，期內收入跌28%至71.5億美元。可口可樂表示，7月至今全球銷量僅錄中單位數字跌幅，消息刺激股價早段升2.67%至47.35美元。

另外，eBay落實以92億美元出售網上分類廣告業務予挪威的Adevinta，eBay將獲25億美元現金及5.4億股Adevinta股份，或44%股權，成為最大股東。eBay股價早段升1.11%至59.12美元。

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