羅琪茵撤回召開股東會要求　思捷委任3名執董

思捷環球( 00330 )公布，於7月21日，公司接獲股東North Point Talent撤回召開股東會的要求。因此，股東特別大會將不會召開，以及Anders Christian KRISTIANSEN和Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES將繼續為執行董事，與及分別擔任集團行政總裁和集團財務總裁。

董事會亦宣布，Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威各自已獲委任為執行董事，於7月21日生效。上述3人的任命原本為股東特別大會的普通決議案。

根據向公司呈交的權益披露資料，於7月20日，羅琪茵(為該遞呈要求人士的唯一股東)與該遞呈要求人士合共持有3.81億股，佔已發行股本約20.19%，總持股量多於任何登記單一股東。

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