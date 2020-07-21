全球「去美元化」？土耳其窮也要狂買金　入貨量超俄

金價愈升愈有，現貨金曾高見每安士1,841.65美元，升1.31%，再創2011年以來最高。據媒體分析，除了是全球經濟不明朗因素帶動外，還有以下原因。

外國傳媒報道，土耳其已取代俄羅斯，成為今年全球最大黃金購買國，主因於土耳其受年初美元流動性問題影響，為解決美元荒，土耳其不顧國內經濟狀況，持續購買黃金儲備。

過去十年，各國央行不斷累積黃金儲備，以使其資產組合能多樣化。根據世界黃金協會(WGC)最新數據顯示，俄羅斯曾是主要黃金買家，目前為世界第5大黃金擁有國，擁有近2,300噸黃金。

然而，俄羅斯在今年1至5月的黃金購買量按年下降約六成至28噸左右，俄羅斯央行在3月下旬表示，將從4月開始停止買金，惟未解釋原因。分析指出，可能是因油價暴跌令俄羅斯從石油出口中產生的收入下滑。

土耳其卻超越了俄羅斯成為今年全球最大黃金購買國，截至5月前，共購買了148噸黃金，為去年同期3倍。不過，土耳其國家收入受疫情重創旅遊業影響，故市場推測在如此艱難的情況下仍買金，可能與欲擺脫美元有關。

如今，土耳其擺脫美元的動作可能會蔓延至他國央行，特別是在美元需求非常高的發展中國家，從長期角度來看，黃金交易量將再次激增。

【「紙黃金」需求急升】

另外，全球奢侈品產業受疫情影響，已造成現貨需求急降、供需結構出現破壞，據世界黃金協會(WGC)統計，2020年全球黃金進口已大跌五成，使黃金現貨需求量跌至17年新低。不過，金價近期不斷逆勢上漲，已逼近歷史新高，原因除了上述的部分國家「去美元化」，也與「紙黃金」有關。

以黃金的一大進口國印度為例，據WGC統計，市場料2020年上半年進口量僅為90噸，全年總進口量估計則為350噸，創2003年以來最低；此外，今年上半年進口額僅58.6億美元，也打破了2005年上半年77億美元的低位紀錄。

此外，印度於2019年全年總黃金進口量達647噸，惟今年第一季進口僅78.4噸，第二季更下滑至11噸，料7月持續下滑，令今年黃金需求量恐剩下去年的3成。

儘管實體黃金需求疲弱，但「紙黃金」相關產品反而成為搶手貨，主因於對於黃金而言，實質利率與通脹等因素對金價影響更明顯，這些因素也驅使市場使用各種渠道來投資黃金，且這樣的投資工具實質上需要的現貨金比例也不高，故成為黃金需求出現減少下，金價仍不斷飆升的原因。

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