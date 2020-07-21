中美金融戰：驚TikTok變華為　傳字節跳動股票冇人吼...

外國傳媒報道，自中美貿易戰開打後，華為成為美國主要打擊目標，同屬中國公司的短影片APP「TikTok」最近也受影響，有投資TikTok母企字節跳動的投資者隨即表示，預計TikTok將成為華為翻版，使投資者現在也不願買入字節跳動股票，也無力推進招股進程。

報道指出，在TikTok受到美國政府關注後，市場猜測字節跳動很可能會將TikTok出售給Facebook，但有投資者表示，字節跳動創辦人張一鳴沒有興趣出售TikTok，且一旦TikTok在美國被禁，便會流失用戶，因此Facebook無理由購買TikTok。

對於在最近的私人股本交易中，字節跳動帳面價值超過1,000億美元，有分析指，這僅是理論上的數字，因為現在無人想投資字節跳動，且在美國禁令威脅下，也可能無力推動招股進程。

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