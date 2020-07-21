德銀盈喜　料季績將連續第二個季度好過預期

財經媒體彭博報道，德意志銀行預計第2季業績將連續第2個季度好於預期，凸顯行政總裁Christian Sewing歷史性的振興計劃取得進展。

根據德意志銀行周二(21日)的聲明，該行的普通股一級資本充足率也意外增加，截至6月底為13.3%左右，高於3個月前的12.8%。

德意志銀行正在調整幾十年來作為全球性投資銀行的擴張策略，以更加專注於歐洲企業客戶，在經歷多年虧損和零星的重組努力後，該行正在尋求扭虧為盈。金融實力的增強對投資者而言是可喜的發展。

該銀行沒有提供更多關於還有其他哪些指標好於預期的信息。德銀表示，衍生品交易量的減少有助於提高其資本比率。償還貸款表明疫情期間企業的某些恐慌已經消退。

根據德銀匯編的分析師平均預期，第2季稅前利潤為7.12億歐元，高於2019年同期的2.15億歐元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626