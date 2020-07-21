【大洗牌】疫情成對沖基金救命稻草　需求5年最高

新冠肺炎疫情對各行各業造成衝擊，然而卻成為對沖基金業的救命稻草。調查顯示，一些養老金和家族辦公室等大型投資者正對對沖基金投下新的目光。

在過去十年大部分時間，由於收費高昂而回報平庸，對沖基金遭投資者冷遇，一直處於艱難的融資環境中，其更經歷了連續九個季度資金外流。然而彭博最新調查顯示，該行業即將迎來形勢好轉，市場對其淨需求達到至少五年來最高，對該行業的興趣超過對其他行業。

調查結果顯示，幾乎一半的機構投資者重新調整投資組合，已經增持或計劃今年增持對沖基金。在六種主要替代資產類別中，對沖基金成為首選，其次是私人債務。大約60%的受訪者表示是因為市場動盪而重新調整投資。

事實上，過去數月，索羅斯家族和德克薩斯州養老金等知名投資機構都在投入對沖基金，以實現資產多元化。

對於對沖基金重新獲得青睞，華爾街有了一些新的學術證據來撐腰：對沖基金相比其他投資者群體對股票價格有著更大的影響力，而被動投資者則是影響力最小的群體。

芝加哥大學的Ralph Koijen、紐約大學的Robert Richmond以及普林斯頓大學的Motohiro Yogo研究了過去十年美國、英國、歐元區和日本市場的數據。他們的結論是：若所管理資金規模相同，對沖基金對股票估值的影響比養老基金這樣的長期投資者要高出三倍以上。

上述作者表示，考慮到對沖基金相對較小的規模，其影響力十分顯著。被動投資基金多年來一直在吸引資金流入，並且在日常交易中所佔的比重愈來愈大，但有人擔憂被動投資最終可能會破壞價格發現。

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