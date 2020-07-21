【財經評論】科技指數同根生　中港瘋炒須謹慎

美國大型科技股迭創新高之際，中港亦不遑多讓，愈來愈多中資科網巨企在港上市，恒生指數公司因應市場需求推出恒生科技指數，配合內地科創板行情火熱，投機風氣愈演愈烈。也許，在疫情嚴峻下，科技股帶動股市炒風，所帶來的財富效應可以為政府財政、商業周轉和消費市道減壓，但過度依賴資本市場炒作，有如食興奮劑減痛，治不了病之餘，還會嚴重透支未來，泡沫終必爆破，只怕升得愈高，跌得愈痛！

恒指公司最近公布恒生科技指數詳情，在三十隻成分股當中，中資科網企業佔了絕大多數，與其被俗稱為「港版納指」，倒不如直接說成「中國科技指數」可能更為貼切，其中首十隻成分股已佔了逾六成半比重，而排在榜末的幾隻成分股，當中不乏虧損、或市盈率逾二百倍的毫子股。這個格局很容易會因幾隻龍頭股舞起而過度投機，繼而放大了整體升勢，激化泡沫。

由於內地亦積極拓展科創板，使不少中資科技股選擇兩地同時上市，可以預期港股與科創板的聯動性會愈來愈大。過去AH股本屬同一家公司，A股估值可以較H股享有雙位數字溢價，皆因兩地市場供需不同，內地投資需求可以用「餓狼」來形容，在缺乏沽空等完善對沖機制下，海量資金只有單邊買上、鬥癲鬥狂，散戶多抱勇者得勝的心態投機參與。

相比之下，香港早與國際接軌，有完備對沖機制，要亂來也較難，如是者，同一家科技企業在科創板上市可享有超高估值，於港股的估值雖然較低，但某程度上也會被抬升。到底國際資金如何看待這個現象至為關鍵，若然估值去到較美國科技巨企還要高的水平，那遭國際資金否定是早晚的事，故港股這輪升浪確實福禍難料！

事實上，歐美等領先科技企業旗下產品能靠全球應用而取得成功，內地領先科企則是透過政府所賦予的壟斷地位，在官方規劃和控制的市場下取得成果。若內地兌現開放市場的承諾，理論上該些獲政策支持成長的巨企，所面對的外來競爭只會多而不會少，這風險不能掉以輕心。

隨着香港推出「港版納指」，押重注做大科技板塊，長遠是危是機，關鍵在於能否真正吸引更多國際級頂尖科企赴港上市，再匯聚全球專業投資者一同參與。若只淪為高度依賴內地單一市場，再「塘水滾塘魚」式瘋炒相關衍生工具，離不開投機本質的話，最終財來財去，又不知要蒸發多少財富！

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