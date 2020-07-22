東方日報B1：「港版納指」股舞　恒指飆577點

恒指高開369點後反覆升，終以全日高位收市，並重上十天及廿天移動平均線。國企指數收升150點，報10,445點。港股總成交額逾1,622億元，沽空金額逾208億元，沽空比率12.91%。港股通錄得淨買入約51億元，為連續廿七個交易日錄得「北水」淨流入。

券商花旗認為，恒生科技指數可以提升市場對相關科技股的投資興趣，並搶走美國納指部分關注度，而且與新指數掛鈎的基金和衍生工具可以提振港交所的交易活動。新指數亦有望吸引更多優質中資科企來港上市，對港交所及其他科技股均有正面影響。

輪證方面，受惠阿里急升，周二升幅最大的八隻窩輪全為阿里Call(認購證)，表現最好一隻單日升逾9倍。周二「ATMX」窩輪成交額合計逾55億元，佔整體窩輪成交額一半。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，以恒生指數公司曾透露很多機構查詢相關投資產品，甚至中港兩地認可的基金，資金應會持續湧入科技股。以內地港股通基金規模過萬億元人民幣，中長線香港上市的科技股可能會增加數千億元成交，首幾隻權重股的日均成交增加一至兩成也是易事。

豐盛金融資產管理董事黃國英稱，新指數成分股數量少且權重側重於首五大股份；即使日後推出與指數掛鈎的產品，分散風險能力不足，加上市面已有很多以新經濟為主題的基金，新指數推出初期相關產品對刺激成交的幫助有限。但隨着更多中資科技股來港上市，新指數組合不斷優化，屆時將有更多針對新指數的投資產品面世，刺激有關股份成交。

展望後市，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指港股短線仍有上升動力，恒指上方阻力在26,600點。

港股美國預託證券(ADR)周二早段個別發展，騰訊報559.25元，較港低4.75元；港交所報379.03元，較港低0.97元。若按比例計，即恒指跌102點。

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