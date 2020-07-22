【油價低企】海灣國恐陷貨幣危機

中東波斯灣產油國的經濟受油價大冧及疫情重創後，區內貨幣的穩定能力開始遭到質疑，一些炒家更伺機挑戰區內廣泛採用的固定匯率機制。Renaissance Capital估計區內貨幣現時被高估約10至20%。

波斯灣合作組織(GCC)的六個成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋自上世紀七十年代起，貨幣採用掛鈎或受管理的匯價制度，除了科威特貨幣與美元為主的一籃子貨幣掛鈎之外，其他貨幣均只與美元掛鈎。

這些海灣國家主要收入來源的石油以美元計價，該掛鈎匯率制度能避免貨幣受能源市場波動影響。當油價上升，區內央行能累積大量外匯儲備，反觀，若匯率遇到壓力，當局便需買入本地貨幣。有關掛鈎匯率制度已度過多次危機，包括九十年代油價低潮、2008年金融海嘯，以及2014年油價崩圍。

今次疫情於全球擴散，加上早前沙特與俄羅斯掀起石油大戰，令區內掛鈎匯率制度受更嚴峻的考驗。國際貨幣基金組織(IMF)估計，沙特需要油價處於80美元才可以平衡政府預算，而巴林平衡預算的更需要油價達90美元。

不過，目前油價於40美元水平徘徊，意味着當地政府要尋求更多的國內與海外融資，對區內貨幣構成壓力。事實上，沙特3月外儲破紀錄跌240億美元，至4,790億美元，相信部分用於干預匯市。

場外期貨市場在五月初曾顯示，阿曼貨幣未來十二個月將貶值5%，其他海灣國家貨幣的貶值幅度料較小。北方資產管理組合經理Peter Kisler透露，已透過場外期貨押注沙特貨幣利亞爾下跌，主要認為市場低估區內政府容許貨幣脫鈎的機會。

Eaton Vance組合經理Matthew Murphy則押注沙特、阿聯酋及阿曼貨幣下跌，並警告可能出現骨牌效應，當其中一國容許匯率下跌，將觸發走資，增加區內其他貨幣的壓力。他又提到，2018年巴林陷入困境，獲沙特及其他富裕的鄰國動用100億美元打救，但相信現時援助空間較小，因為這些國家亦自身難保。

外界揣測阿曼財政實力較弱，或率先被狙擊。安聯估計，若布蘭特期油未來一年維持每桶約30美元，阿曼財赤比率將由2019年的7%，暴增至21%，IMF則料阿曼的外債比率將由兩年前的81%增至今年117%。

分析又指，區內出口主要是石油和天然氣，即使貨幣貶值，對經濟的幫助不太大，反而入口成本上升增加通脹風險，削弱國民實質收入。可以肯定，海灣國家不會輕易放棄現有匯率制度，因為會造成信心崩潰，紛紛搶兌換美元，當地政府寧願削減開支、加稅及動用外儲支撐匯價。

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