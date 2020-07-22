【油價低企】賣油難谷經濟　海灣國轉型呼聲漸大

一直以來，龐大石油財富支撐富裕的中東海灣國家的經濟，給予國民高薪的政府工、豐厚的福利，並提供幾乎免稅環境，由於財政收入依賴天然資源收益，故被稱為「食利國家」(rentier state)。不過，油價相隔不足六年又再暴跌，加上新冠肺炎疫情肆虐，區內各國經濟大受打擊，改革和經濟轉型的呼聲愈來愈大。

據估計，區內國家今年的財赤佔國內生產總值(GDP)的比率介乎15至25%，加重政府負債和導致儲備減少，當局被迫推出一些不受歡迎的緊縮政策。以區內最大經濟體沙特阿拉伯為例，早前宣布把增值稅大幅上調兩倍，由5%提升至15%，削減政府員工的津貼。

顧問公司Eurasia中東及北美主管Ayham Kamek指，環球經濟衰退迫使中東海灣國家重新思考經濟模式，並提到掌控沙特實權的王儲薩勒曼希望作出改變，但「食利國家」難以扭轉。

薩勒曼數年前已提出《遠景2030》的鴻圖大計，發展旅遊、採礦等產業、放寬女性工作和駕駛的限制，亦透過上市減持國營油企沙特阿美的股權，把資金大舉投資科技基金及主權財富基金，藉此減少對石油收益的依賴。不過，油價大冧加上薩勒曼為鞏固本身權力，忙於清除異己，令改革事倍功半。

其他中東海灣國家亦試圖改革，特別是降低對外勞的依賴。其中，科威特480萬人口中，外國人佔近340萬，包括至少65萬外勞從事家庭傭工，而截至去年底止，只有19%科威特人在私勞部門工作。

科威特首相最近揚言要把外國人佔人口比率大削一半至30%。惟有批評指目標不切實際，因為很多國民不願意接替外勞的工作，一些高技術職位亦難以取代。

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