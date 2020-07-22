【油價低企】中東貧窮國瀕臨崩潰

相比富裕的海灣國家，其他中東和北非國家經濟抵禦疫情和油價急跌的能力更低，部分瀕臨崩潰邊緣，甚至已爆發人道災難。

區內最水深火熱是2011年起陷入內戰的敍利亞，聯合國2018年估計戰爭已造成3,880億美元損失，世界糧食計劃署四月時估計，當地面臨糧食危機的人口達790萬人，按年增長22%，很多家庭每日只能食兩餐。

敍利亞的鄰國黎巴嫩，亦面臨1975至1990年內戰以來最大危機。該國去年10月爆發反政府示威，加上主要收入來源的海外匯款今年銳減，加劇當地財政危機，3月首次對外債違約。

黎巴嫩最近形勢進一步惡化，匯價單是在6月已貶值近六成，掀起超級通脹的憂慮。國際貨幣基金組織(IMF)稱隨時向該國伸出援助，但前提是政府需解決貪腐問題和認真重組經濟。

至於中東人口最多的埃及，繼5月獲IMF發放27.7億美元貸款後，IMF上月底再同意向該國批出52億美元貸款。另一北非國家阿爾及利亞受油價下跌拖累，IMF上月估計今年經濟將收縮5.2%，財赤比率將升至20%。當地政府五月宣布削減開支一半，但承諾不會向糧食、能源和房屋的補貼開刀，避免引起社會動盪。

另邊廂，伊拉克雖然是石油輸出國組織(OPEC)主要成員國，但當地正重建受伊斯蘭國(ISIS)破壞的經濟，財政壓力龐大。伊拉克政府最近向科威特提議，希望停止償還九○年入侵該國的賠償，伊拉克亦透露正與IMF磋商取得數以十億美元的援助。

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