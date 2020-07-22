歐股收市做好　德國DAX實現最快「V形」反彈

歐洲各國領導達成協議推出7,500億歐元的復甦基金，以應對新冠肺炎疫情，刺激歐股周二(21日)做好。英國富時100指數收報6,269點，升8點或0.13%；法國CAC指數收報5,104點，升11點或0.22%。

德國DAX指數收報13,171點，升124點或0.96%，此前最多曾升266點，，收復2020年迄今累計跌勢，其在3月曾創下38%的跌幅，在這之後的4個月開始「V形」反彈，實現有史以來的最快反彈，這也將使得該基準指數收市距紀錄高位僅餘約5%之遙。

德意志銀行預計第2季業績將連續第2個季度好於預期，股價收市跌4.27%。

瑞典富豪汽車(Volvo)上半年錄得經營虧損，惟公司料下半年需求將會恢復，又指中國市場有強勁反彈，公司股價收跌1.35%。

瑞士藥廠諾華(Novartis)第二季淨收入按年跌4%至19億美元，並下調全年銷售預測，股價跌近2%。

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