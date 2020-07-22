金市狂牛！紐約期金急升至1843美元　9年最勁

新冠肺炎疫情持續，刺激避險需求上漲，國際貴金屬價格周二(21日)繼續上漲。紐約8月期金收報每安士1,843.9美元，升26.5美元或1.5%，創自2011年9月以來收市新高。

紐約9月白銀期貨收報每安士21.557美元，升1.37美元或6.8%,創自2014年3月以來收市新高。

歐盟落實7,500億歐元的復甦刺激方案以應對疫情危機，市場憂慮歐元受壓；加上美元周二回軟，均對貴金屬價格有所支持。美匯指數報95.08，跌0.78%。

Zaner Metals分析師在日報中指，歐盟通過了復甦基金，加上美國下一輪刺激計劃進入談判階段，將對美元和歐元等貨幣帶來壓力，從而有利金市牛市。

此外，經濟學人智庫全球經濟學家Cailin Birch表示，目前而言，白銀價格跑贏黃金，是正常情況的有趣逆轉，因為白銀亦有多種工業用途，這反映出市場對全球工業前景的樂觀情緒不斷增強。

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