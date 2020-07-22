美股收市：道指升159點　納指破頂後回軟

美國股市周二(21日)個別發展，以科技股為主的納指周一創新高後稍為回軟。道指收報26,840點，升159點或0.6%；標指收報3,257點 升5點或0.17%；納指收報10,680點，跌86點或0.81%。

投資者關注歐美正醞釀推出大規模刺激政策，以應對新冠肺炎疫情。美國財政部長姆紐欽表示，總值達萬億美元的刺激計劃正在開始制訂，於此同時美國國會從周二至周五將繼續討論新一輪財政刺激方案。

歐洲方面，由27個國家政府組成的歐盟同意設立一個規模達7,500億歐元抗疫復甦基金。

對於後市，摩根士丹利、RBC資本市場及法興均異口同聲表示，投資者對未來數月的風險掉以輕心，當中，大摩策略員Andrew Sheets表示，市場正面消息快告一段落，8至9月將進入「危險區域」。

該行指出，這段期間，美股和信貸市場季節性地轉弱、美國總統大選亦將成為市場焦點，建議提高現金水平，亦料歐洲資產將跑贏美股。

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