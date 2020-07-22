Snap上季收入增17%　股價盤後跌逾6%

社交媒體Snapchat母公司Snap公布，於今年第二季，收入按年升17%至4.54億美元，市場預期為4.42億美元；虧損3.26億美元，去年同期虧損2.55億美元。經調整每股虧損9美仙，符合市場預期。

Snap股價於盤後交易時段跌6.18%，報23.22美元。期內，每日活躍用戶升17%，至2.38億個，符合市場預期。

公司預期第三季收入按年增32%，但關注經濟狀況可能進一步惡化。行政總裁Evan Spiegel指，由於疫情關係，9月開學季度、電影發行日期及體育賽事等都可能無法如期進行，目前仍難以預測其對廣告需求的影響，因此公司以20%的收入增長率去制定內部投資計劃。

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