【專家點評】王昕媛：A股業績前部署的兩大思路

A股7月末將迎來一波小高峰，但大部分公司將在8月中下旬公布業績。根據市場及行業的盈利情況來看，預計2020年上半年整體A股盈利同比下降9%，主板下降12%，科創板上漲13%，創業板增長22%，顯然創業板遙遙領先。細分行業來看，農林牧漁上漲198%，港口航運上漲33%，通信上漲33%，電子上漲16%，證券上漲14%，醫藥上漲8%，房地產跌5%，保險跌26%，鋼鐵跌33%。

同時，就2季度的單季度同比改善來看，A股市場方面，創業板2Q盈利同比增27%，顯著好於主板的整體的-6%。同時，下游、中游持續改善，但是上游依然走弱。行業方面，農林牧漁領先，證券改善情況顯著，證券行業2季度盈利同比增長82%，排第三的是通信同比增72%，電子35%，此外，房地產、建材、有色等都有限度改善。此外，針對滬深300指數成分股來看，2020年的盈利預測已經從一個月前的-3%左右回升至5%以上。其中，盈利上調顯著的行業是：汽車、餐飲旅遊、電子。

因此，針對上述觀察結果，我們認為，1季度是市場最差的時期，2季度持續改善和持續向好的行業值得重點部署。思路一，部署受疫情影響較小、產業景氣度維持高的行業，醫藥、科技硬件、新能源汽車產業鏈、食品飲料、遊戲與電商、輕工、電力、環保、機械。思路二，部署中報業績修復明顯，且未來仍有望繼續向上修復的行業，如新能源光伏、券商。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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