【專家點評】鄭勤龍：港股向上挑戰26000點

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火雷噬嗑》變《震為雷》之中。在易經，「火」性向上，而「雷」性則為振奮，今「噬嗑」卦和「震為雷」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內或可再次挑戰250天牛熊分界線。

承接上周預示恒指在短期內的沽壓仍然不輕的《風澤中孚》變《坎為水》，大市由25,888點連日下跌了逾千點至24,766點才現積極買盤，可說是應驗了水性向下流的「坎」卦卦象。

「噬嗑」卦帶有去除障礙之意，昨日恒指受到市值逾萬億的螞蟻集團落實來港上市，以及有「港版納指」之稱的恒生科技指數將於下周面世等利好消息帶動下，最終反彈了577點，已重上了10天和20天移動平均線之上，收報25,635點。此外，「震為雷」卦亦帶有突破之象，有利恒指短期回勇，固此《雜卦傳》曰：「震，起也。」。

玄學金融家 鄭勤龍

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